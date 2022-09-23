Туктамышева: пока чувствую желание и силы продолжать кататься, мне хочется это показывать

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своём состоянии перед контрольными прокатами и о мотивации на предстоящий сезон.
«Немножко неважно себя чувствовала. Сейчас уже выздоровела, хотя остались небольшие последствия. Не до конца оптимальная форма у меня сейчас, не успела полностью восстановиться, но главное, что я здесь и сейчас, и готова выступать.
Мотивация на сезон? Показать свои программы. У меня новый образ, мне хочется довести его если не до идеала, то все равно показать идею, которую мы хотели донести с постановщиками. Плюс я люблю соревноваться. Хорошо, что у нас есть такая возможность. Пока у меня с телом всё нормально, пока чувствую желание и силы продолжать кататься, прыгать, совершенствоваться, мне хочется это показывать.
Брать паузу? Мне нравится кататься, это, можно сказать, моё хобби. Я не прихожу на тренировки как на каторгу, они мне приносят удовольствие. Зачем прерывать то, от чего кайфуешь?» — приводит слова Елизаветы Туктамышевой «Комсомольская правда».
Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут 24 и 25 сентября в Москве.
Видео: Каскад тройной лутц — тройной тулуп от Елизаветы Туктамышевой
- 23 сентября 2022
-
18:23
-
17:58
-
17:49
-
16:58
-
16:06
-
16:01
-
15:13
-
13:33
-
13:00
-
11:46
-
11:21
-
09:58
-
09:39
-
09:20
-
09:15
-
09:01
-
08:19
-
08:15
- 22 сентября 2022
-
21:15
-
20:45
-
20:34
-
20:25
-
20:22
-
20:09
-
19:45
-
19:38
-
17:48
-
16:45
-
16:15
-
15:48
-
15:40
-
15:37
-
14:43
-
14:13
-
13:53