Туктамышева: пока чувствую желание и силы продолжать кататься, мне хочется это показывать

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своём состоянии перед контрольными прокатами и о мотивации на предстоящий сезон.

«Немножко неважно себя чувствовала. Сейчас уже выздоровела, хотя остались небольшие последствия. Не до конца оптимальная форма у меня сейчас, не успела полностью восстановиться, но главное, что я здесь и сейчас, и готова выступать.

Мотивация на сезон? Показать свои программы. У меня новый образ, мне хочется довести его если не до идеала, то все равно показать идею, которую мы хотели донести с постановщиками. Плюс я люблю соревноваться. Хорошо, что у нас есть такая возможность. Пока у меня с телом всё нормально, пока чувствую желание и силы продолжать кататься, прыгать, совершенствоваться, мне хочется это показывать.

Брать паузу? Мне нравится кататься, это, можно сказать, моё хобби. Я не прихожу на тренировки как на каторгу, они мне приносят удовольствие. Зачем прерывать то, от чего кайфуешь?» — приводит слова Елизаветы Туктамышевой «Комсомольская правда».

Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут 24 и 25 сентября в Москве.

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