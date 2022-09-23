«Хороший бонус и плюс к мотивации». Елизавета Туктамышева — о призовых в России

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказалась об уровне призовых на внутрироссийских турнирах в сезоне-2022/2023.
За победу в чемпионате России можно будет получить 2,5 млн рублей, за золото финала российского Гран-при — 1 млн, за победу на этапе Гран-при — 500 тысяч.
«Да, серьёзные призовые. Когда объявили, что у нас будет Гран-при, я предполагала, что будут выплачиваться какие-то деньги. Приятно, что эти предположения оказались верны. Деньги никогда не бывают лишними. Это хороший бонус и плюс к мотивации.
Есть ли надежда, что допустят до международных стартов? Надежда у меня всегда остаётся. Без неё никак», — приводит слова Туктамышевой «Комсомольская правда».
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