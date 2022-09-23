Елизавета Туктамышева рассказала об изучении четверных прыжков

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала об успехах в изучении четверных прыжков.

Коронным элементом Туктамышевой является аксель в 3,5 оборота. Однако 25-летняя фигуристка решила не ограничиваться одним элементом ультра-си и исполняла на тренировках четверные прыжки.

«Да, учила летом, в конце прошлого сезона. Но сейчас, в начале нового сезона, мы делаем ставку на стабильность. Нам важно, чтобы были целостные программы, качественные, с хорошо исполненными прыжками и вращениями. Надеюсь, у меня ещё будет время учить четверные, но на контрольные прокаты мы эту идею оставили», — приводит слова Туктамышевой «Комсомольская правда».