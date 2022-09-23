Камила Валиева: всё вижу, что пишут, что говорят. А запоминается то, что тебя царапает

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы и России в женском одиночном катании Камила Валиева рассказала, как ей удаётся оставаться на позитиве в ожидании решения по своему делу.

После окончания командного турнира Игр-2022 стало известно о положительном результате допинг-теста, который Валиева сдала за полтора месяца до этого. Награждение было отложено до окончания расследования, слушания должны состояться в ближайшее время.

«Как удаётся транслировать столько оптимизма? А что мне? Постоянно плакать? Нет, это не выход. Надо радоваться сегодняшнему дню, тому, что есть у тебя сейчас — семья, дом, близкие живы-здоровы. Что ещё нужно для счастья?

Правда ли, что не читаю новостей? Смешно! Нет, я всё вижу, что пишут, что говорят. Но после того, что было в феврале, меня уже сложнее достать, я намного спокойнее отношусь к чему-либо.

Что самое приятное написали? Не помню. Честно. Я вижу, что мне пишут и приятные вещи, но почему то многие из нас устроены так, что похвалу ты пропускаешь мимо себя. А запоминается то, что тебя царапает», — приводит слова Валиевой «Комсомольская правда».