Камила Валиева: всё вижу, что пишут, что говорят. А запоминается то, что тебя царапает

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы и России в женском одиночном катании Камила Валиева рассказала, как ей удаётся оставаться на позитиве в ожидании решения по своему делу.
После окончания командного турнира Игр-2022 стало известно о положительном результате допинг-теста, который Валиева сдала за полтора месяца до этого. Награждение было отложено до окончания расследования, слушания должны состояться в ближайшее время.
«Как удаётся транслировать столько оптимизма? А что мне? Постоянно плакать? Нет, это не выход. Надо радоваться сегодняшнему дню, тому, что есть у тебя сейчас — семья, дом, близкие живы-здоровы. Что ещё нужно для счастья?
Правда ли, что не читаю новостей? Смешно! Нет, я всё вижу, что пишут, что говорят. Но после того, что было в феврале, меня уже сложнее достать, я намного спокойнее отношусь к чему-либо.
Что самое приятное написали? Не помню. Честно. Я вижу, что мне пишут и приятные вещи, но почему то многие из нас устроены так, что похвалу ты пропускаешь мимо себя. А запоминается то, что тебя царапает», — приводит слова Валиевой «Комсомольская правда».
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