Татьяна Тарасова прокомментирует контрольные прокаты российских фигуристов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что прокомментирует контрольные прокаты сборной России.

Контрольные прокаты состоятся 24–25 сентября в Москве на арене «Мегаспорт». В первый день фигуристы покажут короткие программы, во второй – произвольные.

«Я буду комментировать контрольные прокаты. Жду программы всего состава сборной. Мишин говорит, что у Туктамышевой и Семененко будут программы с облегчённым контентом? Не знаю, что сообразил Алексей Николаевич, но у Коляды была совершенно потрясающая программа», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Все выступления в прямом эфире покажут сайт Первого канала и онлайн-кионтеатр Okko. По телевизору можно будет увидеть прокаты одиночниц, но с опозданием: короткую программу Первый канал планирует выпустить в телеэфир 24 сентября в 18:20 мск, произвольную — в 16:20.