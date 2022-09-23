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Камила Валиева рассказала, под каким девизом начинает новый сезон

Камила Валиева рассказала, под каким девизом начинает новый сезон
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Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы и России в женском одиночном катании Камила Валиева рассказала, с какими чувствами начинает сезон-2022/2023.

Официальный старт сезона – контрольные прокаты фигуристов сборной России, которые пройдут 24 и 25 сентября на арене «Мегаспорт» в Москве.

«Если в прошлом году я больше стремилась к результату и стабильности, то в этом году хочется поспокойнее. Хочется поработать самой с собой, больше сосредоточиться на себе. В этом сезоне мне будет сложнее, чем в предыдущих. Так что этот сезон будет под девизом «сама в себе».

Будет ли больше искусства, чем спорта? Нет. Надо совмещать и то и другое — и удовольствие, и результат», — приводит слова Валиевой «Комсомольская правда».

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