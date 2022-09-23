Камила Валиева высказалась о размере призовых на российских турнирах

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы и России в женском одиночном катании 16-летняя российская фигуристка Камила Валиева высказалась о размере призовых на внутрироссийских турнирах в сезоне-2022/2023.
За победу в чемпионате России можно будет получить 2,5 млн рублей, за золото финала российского Гран-при — 1 млн, за победу на этапе Гран-при — 500 тысяч.
«Что подумала, когда объявили премиальные за этот сезон? Примерно так: «Ого! Наша федерация фигурного катания очень постаралась для спортсменов». Мне кажется, здорово, когда твой вид спорта популярен и может себе это позволить.
Думаю ли я в своём возрасте о деньгах? Конечно. Мы же профессиональные спортсмены, это наша работа, за которую мы в том числе получаем деньги. Как не думать об этом?
Какие из новых соревнований для меня интереснее всего? Вообще все! Потому что такого, мне кажется, вообще нигде не было. Мне интересны и обычные привычные старты, но и прыжковый турнир и всё остальное тоже вызывает интерес», — приводит слова Валиевой «Комсомольская правда».
- 23 сентября 2022
-
19:07
-
18:55
-
18:47
-
18:23
-
17:58
-
17:49
-
16:58
-
16:06
-
16:01
-
15:13
-
13:33
-
13:00
-
11:46
-
11:21
-
09:58
-
09:39
-
09:20
-
09:15
-
09:01
-
08:19
-
08:15
- 22 сентября 2022
-
21:15
-
20:45
-
20:34
-
20:25
-
20:22
-
20:09
-
19:45
-
19:38
-
17:48
-
16:45
-
16:15
-
15:48
-
15:40
-
15:37