Камила Валиева высказалась о размере призовых на российских турнирах

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы и России в женском одиночном катании 16-летняя российская фигуристка Камила Валиева высказалась о размере призовых на внутрироссийских турнирах в сезоне-2022/2023.

За победу в чемпионате России можно будет получить 2,5 млн рублей, за золото финала российского Гран-при — 1 млн, за победу на этапе Гран-при — 500 тысяч.

«Что подумала, когда объявили премиальные за этот сезон? Примерно так: «Ого! Наша федерация фигурного катания очень постаралась для спортсменов». Мне кажется, здорово, когда твой вид спорта популярен и может себе это позволить.

Думаю ли я в своём возрасте о деньгах? Конечно. Мы же профессиональные спортсмены, это наша работа, за которую мы в том числе получаем деньги. Как не думать об этом?

Какие из новых соревнований для меня интереснее всего? Вообще все! Потому что такого, мне кажется, вообще нигде не было. Мне интересны и обычные привычные старты, но и прыжковый турнир и всё остальное тоже вызывает интерес», — приводит слова Валиевой «Комсомольская правда».