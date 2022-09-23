Александра Трусова: я четверной аксель не прыгну никогда

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова высказалась о возможности однажды прыгнуть четверной аксель, который недавно приземлил на официальных соревнованиях фигурист из США Илья Малинин.

На Играх-2022 Трусова стала первой фигуристкой в истории, приземлившей пять четверных прыжков в произвольной программе.

«Реально ли мне повторить такое? Я четверной аксель не прыгну никогда, мне тройной бы прыгнуть. Но в будущем я думаю, что девушки будут прыгать и четверной, и пятерной аксель. Когда? Никто не знает. Пока только один мужчина исполняет этот прыжок. Но раньше тоже не знали, когда мы будем прыгать четверные», — приводит слова Трусовой «Комсомольская правда».