Александра Трусова: я четверной аксель не прыгну никогда
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Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова высказалась о возможности однажды прыгнуть четверной аксель, который недавно приземлил на официальных соревнованиях фигурист из США Илья Малинин.
На Играх-2022 Трусова стала первой фигуристкой в истории, приземлившей пять четверных прыжков в произвольной программе.
«Реально ли мне повторить такое? Я четверной аксель не прыгну никогда, мне тройной бы прыгнуть. Но в будущем я думаю, что девушки будут прыгать и четверной, и пятерной аксель. Когда? Никто не знает. Пока только один мужчина исполняет этот прыжок. Но раньше тоже не знали, когда мы будем прыгать четверные», — приводит слова Трусовой «Комсомольская правда».
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