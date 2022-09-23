Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова назвала вид спорта, которым не готова заниматься.

В межсезонье Трусова попробовала себя в прыжках в длину. Фигуристка приняла участие в московской неделе лёгкой атлетики, показав результат на уровне второго юношеского разряда. Теперь Александра приняла приглашение трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова встать на лыжи.

«Прыжками в воду не готова. Это нереально страшно! Я пробовала с трёх метров и с пяти метров просто прыгнуть «солдатиком». С трёх-то было страшно, а с пяти — вообще. Я поняла, что не люблю свободное падение в ситуации, когда ты не контролируешь процесс», — приводит слова Трусовой «Комсомольская правда».