Источник: фигуристу Александру Самарину пришла повестка из военкомата

Капитан команды Paradise по синхронному фигурному катанию Анна Шкурдай сообщила, что 24-летнему российскому фигуристу Александру Самарину, тренирующемуся в ЦСКА в группе Светланы Соколовской, пришла повестка из военкомата.

В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны 300 тысяч человек.

«Сашке Самарину пришла повестка от военкомата. Подтверждение? Его друг — мой друг», — приводит слова Шкурдай Sport24.

Самарин является серебряным призёром чемпионата Европы 2019 года. В последние сезоны из-за травм фигурист выступал не слишком удачно.

24 сентября на арене «Мегаспорт» в Москве начинаются контрольные прокаты фигуристов сборной России. Самарин значится в списке участников.