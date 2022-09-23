Источник: фигуристу Александру Самарину пришла повестка из военкомата

Капитан команды Paradise по синхронному фигурному катанию Анна Шкурдай сообщила, что 24-летнему российскому фигуристу Александру Самарину, тренирующемуся в ЦСКА в группе Светланы Соколовской, пришла повестка из военкомата.
В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны 300 тысяч человек.
«Сашке Самарину пришла повестка от военкомата. Подтверждение? Его друг — мой друг», — приводит слова Шкурдай Sport24.
Самарин является серебряным призёром чемпионата Европы 2019 года. В последние сезоны из-за травм фигурист выступал не слишком удачно.
24 сентября на арене «Мегаспорт» в Москве начинаются контрольные прокаты фигуристов сборной России. Самарин значится в списке участников.
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