Тренер Александра Самарина опровергла информацию о мобилизации фигуриста
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Тренер Светлана Соколовская, под руководством которой занимается в ЦСКА российский фигурист Александр Самарин, опровергла информацию о получении подопечным повестки из военкомата.
Ранее информацию о мобилизации Самарина сообщили СМИ со ссылкой на слова капитана команды Paradise по синхронному фигурному катанию Анны Шкурдай.
«Мы с Сашей первый раз об этом слышим. Обязательно лично сообщим всем, если это произойдёт», — приводит слова Соколовской «РИА Новости Спорт».
Самарин является серебряным призёром чемпионата Европы 2019 года. В последние сезоны из-за травм фигурист выступал не слишком удачно.
24 сентября на арене «Мегаспорт» в Москве начинаются контрольные прокаты фигуристов сборной России. Самарин значится в списке участников.
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