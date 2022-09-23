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Алёна Косторная заинтриговала планами на период восстановления после операции

Алёна Косторная заинтриговала планами на период восстановления после операции
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Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алёна Косторная, которая 6 сентября перенесла операцию на бедре, сообщила, что 27 сентября ложится на реабилитацию.

«Ложусь на реабилитацию 27 сентября, сколько времени она займёт, я пока не знаю. Но у меня уже есть определённые планы на период восстановления. Пока могу сказать только то, что это связано с новой сферой деятельности, которая мне очень интересна. И она, безусловно, связана с фигурным катанием», — приводит слова Косторной ТАСС.

В межсезонье Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к Елене Буяновой. Фигуристка уже уходила от Тутберидзе в сезоне-2020/2021 в академию «Ангелы Плющенко». В олимпийском сезоне Косторная два раза подряд получала травмы рук, из-за чего не выступила на чемпионате России, где проходил отбор на Игры в Пекин.

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