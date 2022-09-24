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Расписание выступлений первого дня контрольных прокатов фигуристов сборной России

Расписание выступлений первого дня контрольных прокатов фигуристов сборной России
Александра Трусова
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Опубликовано расписание выступлений первого дня контрольных прокатов фигуристов сборной России. Контрольные прокаты пройдут 24 и 25 сентября в Москве на арене «Мегаспорт».

Контрольные прокаты фигуристов сборной России. Москва. Первый день

Танцы на льду, ритм-танец

15:05:30 Елизавета Пасечник / Максим Некрасов
15:10:50 Елизавета Шанаева / Павел Дрозд
15:16:10 Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол
15:21:30 Ирина Хавронина / Дарио Чиризано
15:32:20 Софья Тютюнина / Андрей Багин
15:37:40 Аннабель Морозов / Дэвид Нарижный
15:43:00 Екатерина Миронова / Евгений Устенко
15:48:20 Елизавета Худайбердиева / Егор Базин

Женщины, короткая программа

16:21:30 Софья Муравьева
16:26:40 Александра Трусова
16:31:50 Софья Самоделкина
16:43:30 Камила Валиева
16:48:40 Софья Акатьева
16:53:50 Аделия Петросян
16:59:00 Елизавета Туктамышева

Пары, короткая программа

17:51:30 Карина Акопова / Никита Рахманин
17:56:40 Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин
18:01:50 Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев
18:07:00 Евгения Тарасова / Владимир Морозов
18:18:40 Наталья Хабибулина / Илья Княжук
18:23:50 Юлия Артемьева / Алексей Брюханов
18:29:00 Ясмина Кадырова / Валерий Колесов
18:34:10 Анастасия Мишина / Александр Галлямов

Мужчины, короткая программа

19:01:30 Марк Кондратюк
19:06:40 Алексей Ерохов
19:11:50 Александр Самарин
19:17:00 Артур Даниелян
19:22:10 Артём Ковалев
19:27:20 Дмитрий Алиев
19:39:00 Макар Игнатов
19:44:10 Андрей Мозалев
19:49:20 Михаил Коляда
19:54:30 Евгений Семененко
19:59:40 Глеб Лутфуллин
20:04:50 Пётр Гуменник

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