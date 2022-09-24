Опубликовано расписание выступлений первого дня контрольных прокатов фигуристов сборной России. Контрольные прокаты пройдут 24 и 25 сентября в Москве на арене «Мегаспорт».

Контрольные прокаты фигуристов сборной России. Москва. Первый день

Танцы на льду, ритм-танец



15:05:30 Елизавета Пасечник / Максим Некрасов

15:10:50 Елизавета Шанаева / Павел Дрозд

15:16:10 Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол

15:21:30 Ирина Хавронина / Дарио Чиризано

15:32:20 Софья Тютюнина / Андрей Багин

15:37:40 Аннабель Морозов / Дэвид Нарижный

15:43:00 Екатерина Миронова / Евгений Устенко

15:48:20 Елизавета Худайбердиева / Егор Базин



Женщины, короткая программа



16:21:30 Софья Муравьева

16:26:40 Александра Трусова

16:31:50 Софья Самоделкина

16:43:30 Камила Валиева

16:48:40 Софья Акатьева

16:53:50 Аделия Петросян

16:59:00 Елизавета Туктамышева



Пары, короткая программа



17:51:30 Карина Акопова / Никита Рахманин

17:56:40 Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин

18:01:50 Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев

18:07:00 Евгения Тарасова / Владимир Морозов

18:18:40 Наталья Хабибулина / Илья Княжук

18:23:50 Юлия Артемьева / Алексей Брюханов

18:29:00 Ясмина Кадырова / Валерий Колесов

18:34:10 Анастасия Мишина / Александр Галлямов



Мужчины, короткая программа



19:01:30 Марк Кондратюк

19:06:40 Алексей Ерохов

19:11:50 Александр Самарин

19:17:00 Артур Даниелян

19:22:10 Артём Ковалев

19:27:20 Дмитрий Алиев

19:39:00 Макар Игнатов

19:44:10 Андрей Мозалев

19:49:20 Михаил Коляда

19:54:30 Евгений Семененко

19:59:40 Глеб Лутфуллин

20:04:50 Пётр Гуменник

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