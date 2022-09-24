Валиева рассказала о зашифрованном послании в начале своей программы

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о зашифрованном с помощью азбуки Морзе послании в начале своей программы. Контрольные прокаты фигуристов сборной России, на которых будет представлена программа, пройдут 24 и 25 сентября в Москве.

«В начале программы у меня есть зашифрованное послание для болельщиков. Мы хотим, чтобы они угадали, что это за послание.



Даниил Маркович предложил мне музыку из фильма «Интерстеллар». По сюжету девочка тоже по азбуке Морзе определяет, что ей говорит папа. Посмотрите «Интерстеллар», и всё поймёте. Даниил Маркович предложил в начале программы сказать определённое слово, которое будет зашифровано.



Придаю значение этому слову? Конечно, в момент стартов и в принципе я стараюсь сказать это себе, сказать другим людям делать это.



Получается, что я сама себе передаю это послание из будущего в прошлое. Такая закольцованная история. Я вначале встаю в какую-то позу и в конце в неё же возвращаюсь, будто такое постоянное действие происходит.



Я люблю программы, когда в них есть какая-то идея, особенно глубокая, жизненная. Ты лучше понимаешь, как тебе катать, как вживаться в образ», – сказала Камила Валиева в видеоролике Первого канала.

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