«Большой день в мире фигурного катания». Загитова — о контрольных прокатах сборной России

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова высказалась о предстоящих прокатах сборной России, которые пройдут с 24 по 25 сентября в Москве.

«Ребят, всем привет. Сегодня, как мы знаем, большой день в мире фигурного катания. Я сейчас выдвигаюсь в ледовый дворец «Мегаспорт». Там пройдут контрольные прокаты нашей сборной России. Я буду смотреть их. А вы?» — сказала Загитова в своих социальных сетях.

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.