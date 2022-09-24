Танцевальная пара Морозов/Нарижный пропустит контрольные прокаты из-за травмы Аннабель

Российская танцевальная пара Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный не выступит на прокатах из-за травмы партнёрши. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут 24 и 25 сентября в Москве на арене «Мегаспорт».

«Вчера на утренней тренировке в Новогорске Аннабель получила травму и по медицинским показаниям не сможет участвовать в прокатах», — написано в сообщении.

Напоминаем расписание контрольных прокатов:

24 сентября, суббота



Танцы на льду, ритмический танец — 15:00

Женщины, короткая программа — 16:15

Парное катание, короткая программа — 17:45

Мужчины, короткая программа — 18:55



25 сентября, воскресенье



Танцы на льду, произвольный танец — 14:30

Женщины, произвольная программа — 16:00

Парное катание, произвольная программа — 17:40

Мужчины, произвольная программа — 19:10

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