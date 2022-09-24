Танцевальная пара Морозов/Нарижный пропустит контрольные прокаты из-за травмы Аннабель

Российская танцевальная пара Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный не выступит на прокатах из-за травмы партнёрши. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут 24 и 25 сентября в Москве на арене «Мегаспорт».
«Вчера на утренней тренировке в Новогорске Аннабель получила травму и по медицинским показаниям не сможет участвовать в прокатах», — написано в сообщении.
Напоминаем расписание контрольных прокатов:
24 сентября, суббота
Танцы на льду, ритмический танец — 15:00
Женщины, короткая программа — 16:15
Парное катание, короткая программа — 17:45
Мужчины, короткая программа — 18:55
25 сентября, воскресенье
Танцы на льду, произвольный танец — 14:30
Женщины, произвольная программа — 16:00
Парное катание, произвольная программа — 17:40
Мужчины, произвольная программа — 19:10
Видео: Фрагмент произвольного танца Дэвис и Смолкина
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