Елизавета Шанаева и Павел Дрозд поделились впечатлениями от дебютного проката в паре

Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд прокомментировали своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в Москве. Для пары этот прокат стал дебютным.
«Безусловно, мы рады открыть сезон, это было немного волнительно. Думаю, мы сегодня достойно справились с этой задачей. Есть ещё много, над чем работать, но, на мой взгляд, это огромная радость выйти на большой лёд и вместе представить нашу короткую программу. Как провели межсезонье? У нас были сборы, ездили в Сочи. Всё прошло по стандартному плану: конец мая — отпуск, в межсезонье поставили программы, ну и с осени нарабатываем много новых элементов, чтобы удивлять всех», — передаёт слова Дрозда корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
«Хотим показать хорошее высокоуровневое катание. Сейчас, когда катали короткую программу, был лёгкий мандраж. Но, когда зал стал поддерживать, нас отпустило», — добавила Шанаева.
- 24 сентября 2022
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