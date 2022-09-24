Кагановская и Ангелопол прокомментировали выступление на контрольных прокатах

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол прокомментировали выступление на контрольных прокатах сборной России. Слова спортсменов передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Василиса: «Наша программа полностью отражает стиль, который был дан на этот сезон — это латина, румба, самбо, чача. Поэтому надо зажечь, чтобы публике понравилось, этот драйв, этот огонь. Надеюсь, у нас получилось».

Валерий: «Мы будем стараться выполнять поставленные цели нашей командой».

Василиса: «Мы не думаем, что этот сезон будет скучным. Будет классно, потому что будет много интересных стартов. Даже если нас не пускают за границу, мы сможем сами потанцевать (смеётся).

Валерий: «Хочется сказать спасибо нашей федерации за то, что устраивают для нас такие соревнования, как Гран-при, шоу, прыжковые турниры».

Василиса: «Мы не думаем о статусе пары номер один в будущем, у нас нет такого статуса сейчас, мы только в начале нашего пути. Говорить такие громкие вещи ещё очень рано».



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