Шанаева и Дрозд выступили под композицию кубинской группы Orishas

Завершились ритм-танцы танцевальных пар на контрольных прокатах фигуристов сборной России в Москве. Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина, спортсмены выступили под следующие музыкальные композиции:

Елизавета Пасечник / Максим Некрасов — Paxi Ni Ngongo от Bonga, Gasolina от Daddy Yankee;

Елизавета Шанаева / Павел Дрозд — Havana 1957 от Orishas, Samba Vocalizado от Samba Brazilian Batucada Band;

Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол — Con Calma от Daddy Yankee, Adicto (feat. Marc Anthony) от Prince Royce, Urban Latin Mix от DJ Cee.Punisher;

Ирина Хавронина / Дарио Чиризано — Dites, ça vous dirait… avec moi? (From «Vive les femmes») от Michèle Brousse, Roland Giraud & Maurice Risch, Drop It On Me (feat. Daddy Yankee & Taboo) от Ricky Martin;

Софья Тютюнина / Андрей Багин — River by Ibeyi;

Екатерина Миронова / Евгений Устенко — Africano Soy от Xavier Cugat and His Orchestra, Puro Teatro от La Lupe, Me Siento Guajira от La Lupe;

Елизавета Худайбердиева / Егор Базин — California Dreamin' от José Feliciano, I Like It Like That [Cha Cha Cha / 31 BPM] (feat. Ross Mitchell) от C.F.D.

