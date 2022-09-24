Елизавета Худайбердиева: мы в восторге от наших программ, не переживали даже

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, поделились эмоциями от исполнения ритм-танца на контрольных прокатах сборной России в Москве.
«Мы очень давно не выступали, с ЧР. Не ожидал, что будет так хотеться выйти на лёд и выступить. Мы были нормально готовы на этот период, чтобы показать картинку нашего танца, который мы будем улучшать, потому что латинские танцы очень тяжело делать. Впереди очень много работы», — передаёт слова Базина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
«Хотим, чтобы это было действительно хорошо, в стиле. Проделали очень большую работу с хореографом, со специалистом по латиноамериканским танцам. Это сложно, но я считаю, что мы справились хорошо. Мы в восторге от наших программ, не переживали даже», — добавила Худайбердиева.
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