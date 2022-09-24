Александра Трусова сообщила, что продаёт щенков пуделя Ланы

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова после исполнения короткой программы на контрольных прокатах фигуристов сборной России на арене «Мегаспорт» рассказала, что продаёт щенков своего пуделя Ланы. Всего у Трусовой шесть собак.

«Щенков я продаю. То есть болельщики могут обратиться, но я не знаю точно, им сейчас два месяца, я буду их отдавать. Одного точно забирают в понедельник, может, двух. И других запросов было много, не знаю пока. Себе не оставлю, мне шестерых хватает», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Александры Трусовой.