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Александра Трусова сообщила, что продаёт щенков пуделя Ланы

Александра Трусова сообщила, что продаёт щенков пуделя Ланы
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Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова после исполнения короткой программы на контрольных прокатах фигуристов сборной России на арене «Мегаспорт» рассказала, что продаёт щенков своего пуделя Ланы. Всего у Трусовой шесть собак.

«Щенков я продаю. То есть болельщики могут обратиться, но я не знаю точно, им сейчас два месяца, я буду их отдавать. Одного точно забирают в понедельник, может, двух. И других запросов было много, не знаю пока. Себе не оставлю, мне шестерых хватает», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Александры Трусовой.

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