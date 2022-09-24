Софья Акатьева — о тройном акселе: главное — не сдаваться, и он получился

Российская фигуристка Софья Акатьева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, прокомментировала исполнение короткой программы на контрольных прокатах сборной России на арене «Мегаспорт».



«Я очень рада, что выступаю здесь. Для меня это большая честь и ответственность. По поводу тройного акселя — я очень много над ним работала, какое-то время он не получался. Но главное — не сдаваться, и он получился. Буду работать над ним больше.

Волнение было, когда я вышла на лёд, но оно есть на всех соревнованиях. Я учусь с ним бороться и себя расслаблять перед прокатом. Для меня это новый уровень, очень рада, что катаюсь сегодня здесь.

После травмы какое-то время было тяжело, но я старалась тренироваться по максимуму. Колено становится уже лучше, надеюсь, что всё будет хорошо», — сказала Акатьева в эфире Первого канала.