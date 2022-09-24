«Привыкнуть к новой себе». Софья Самоделкина — о цели на сезон-2022/2023

Российская фигуристка Софья Самоделкина, тренирующаяся у Светланы Соколовской, прокомментировала исполнение короткой программы на контрольных прокатах сборной России на арене «Мегаспорт».
«Эмоции потрясающие, спустя полгода снова вышла на старт. Когда хлопают, поддерживают зрители, кричат, это подбадривает, и ты очень радуешься в этот момент, а надо вообще-то концентрироваться на прокате.
Как ставилась программа? Смешно, сначала у меня была под Show must go on, мы начали накатывать, но не получалось передать образ, стали думать о том, чтобы сменить музыку. И вот Светлана Владимировна предложила эту музыку, я прокатала макет, и она сказала, что это то, что надо.
Когда спортсмен переходит от одного тренера к другому, он чувствует себя как бы не на своём месте, пока не привыкнет. А у меня получилось так, что я уходила из этой группы, провела пять лет в другом месте и пришла к родным людям снова.
Сезон необычный. Настрой боевой. Хочется попасть на показательный турнир, прыжковый тоже. Цели? Привыкнуть к новой себе», — передаёт слова Самоделкиной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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