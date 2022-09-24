Камила Валиева: у меня есть травмы, поэтому нельзя падать с четверных

Российская фигуристка Камила Валиева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, прокомментировала исполнение короткой программы на контрольных прокатах сборной России на арене «Мегаспорт».
«Не могу сказать, что готова, как в прошлом году. В этом году будет тяжелее. Борьба ли это с самой собой? Не борьба, по ступенечке, осторожно возвращение в форму.
Пока не знаю насчёт лутца — риттбергера, я использую его для крутки: чем больше его делаешь, тем быстрее крутишься. Это подготовка к четверным. Но если я буду уверена в нём, то почему нет.
Пока у меня есть травмы, поэтому мне нельзя падать с четверных. Вообще падать нежелательно. Сейчас становится лучше, она сильно не беспокоит, но если я неудачно упаду… Не буду торопить события, подожду полного восстановления. Это начало сезона, до следующих стартов у нас месяц», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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