Камила Валиева: у меня есть травмы, поэтому нельзя падать с четверных

Российская фигуристка Камила Валиева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, прокомментировала исполнение короткой программы на контрольных прокатах сборной России на арене «Мегаспорт».

«Не могу сказать, что готова, как в прошлом году. В этом году будет тяжелее. Борьба ли это с самой собой? Не борьба, по ступенечке, осторожно возвращение в форму.

Пока не знаю насчёт лутца — риттбергера, я использую его для крутки: чем больше его делаешь, тем быстрее крутишься. Это подготовка к четверным. Но если я буду уверена в нём, то почему нет.

Пока у меня есть травмы, поэтому мне нельзя падать с четверных. Вообще падать нежелательно. Сейчас становится лучше, она сильно не беспокоит, но если я неудачно упаду… Не буду торопить события, подожду полного восстановления. Это начало сезона, до следующих стартов у нас месяц», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.