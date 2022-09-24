15-летняя Софья Акатьева: новости о повышении ценза никак не повлияли на меня

15-летняя российская фигуристка Софья Акатьева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, рассказала о дебюте на взрослых контрольных прокатах сборной России.
«Очень рада, что выступаю здесь, для меня это новый этап в жизни, большая ответственность. Я стараюсь не подвести тренеров, свою команду. Как и в любом сезоне, сейчас сложнее восстанавливаться, но на тренировках стараюсь по максимуму работать, чтобы сил с каждым днём было всё больше.
Буду выступать по взрослым. Непередаваемые эмоции. Каждый спортсмен ждёт этого момента выхода во взрослые, это значимое событие в жизни каждого. Я добралась до этого момента, это большая честь.
Новости о повышении ценза никак не повлияли на меня. Тренировки продолжаются, это не влияет никак на моё внутреннее состояние, стараюсь не обращать внимания на это, потому что это отвлекает», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Возрастной ценз будет постепенно повышаться до 17 лет.
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