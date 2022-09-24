Аделия Петросян рассказала о своей короткой программе

Российская фигуристка Аделия Петросян, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, прокомментировала выступление в короткой программе на контрольных прокатах спортсменов сборной России на арене «Мегаспорт». Петросян выступала под песню Voila Барбары Прави.
«Когда я прочитала перевод песни с французского на русский, то очень впечатлили слова, потому что у каждого спортсмена есть этот страх перед публикой раскрыться, нести ответственность. Он был у каждого человека, который выступает на открытой арене, сцене большой. Поэтому эта песня близка мне.
Сегодня я совсем не волновалась. Мне было очень легко катать, потому что были зрители, которые очень поддерживают меня.
Программы на сезон останутся такими, какие будут представлены, а контент будет меняться в зависимости от моих результатов. Будут ли сюрпризы, пока не знаю, посмотрим», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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