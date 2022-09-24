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Трусова и Туктамышева катались под блюз, Валиева — под саундтрек «Интерстеллара»

Трусова и Туктамышева катались под блюз, Валиева — под саундтрек «Интерстеллара»
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Стали известны все музыкальные композиции, под которые поставлены короткие программы российских фигуристок в сезоне-2022/2023. Именно эти композиции сопровождали выступления девушек на контрольных прокатах фигуристов сборной России на арене «Мегаспорт».

Музыка к коротким программам фигуристок

Софья Муравьёва: Tamara – Proud
Александра Трусова: Энни Леннокс – I Put A Spell On You
Софья Самоделкина: Диана Анкудинова – Can’t Help Falling in Love
Камила Валиева: Ханс Циммер – Cornfield Chase/Tick-Tock (OST «Интерстеллар»)
Софья Акатьева: Эцио Боссо – Smiles For Y./Clouds, The mind on the (Re)Wind
Аделия Петросян: Барбара Прави – Voilà
Елизавета Туктамышева: Нина Симон – Feeling Good (Chris Avantgarde Remix)

Напомним, Анна Щербакова и Алёна Косторная недавно перенесли операции на ногах и ещё не завершили реабилитацию. Также после небольшой травмы не успела восстановиться Майя Хромых.

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