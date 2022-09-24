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Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин: у нас акробатический почерк

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин: у нас акробатический почерк
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Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, соревнующиеся среди спортивных пар, рассказали о новой короткой программе, изобилующей акробатическими элементами.

«У нас акробатический почерк, да. Но то, что показали… В принципе, с того года мы поняли, что акробатику мы освоили, у нас огромное количество фишек, более сложных, более страшных, но музыка не позволяет нам интерпретировать, вписать в программу. Поэтому мы как слышим музыку, так и интерпретируем её и подбираем наши акробатические элементы уже под программу», — передаёт слова Ходыкина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Нам это интересно. Но нужно не акробатику ради акробатики делать, а так, чтобы это было оправданно в постановке», — добавила Павлюченко.

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