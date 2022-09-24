Владимир Морозов рассказал о том, как изменились ощущения после серебра ОИ-2022

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, как изменились ощущения от выступления на льду после завоевания серебряной медали Олимпийских игр в Пекине.

На контрольных прокатах в Москве Тарасова и Морозов представили новую короткую программу.

«Когда готовишься в олимпийский сезон и старт ещё впереди, этот самый главный старт, самый важный, к которому с детства идёшь, то больше нервозности. Когда что-то не получается, ты более остро реагируешь. Сейчас ты это уже сделал и теперь катаешься в удовольствие. То есть не снимая с себя ответственности, что надо выкладываться на стартах, тренировках, делая программы, это трудно, да, но настрой уже другой», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.