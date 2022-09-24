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#ВальсируемСМишками. Мишина и Галлямов организовали флешмоб в соцсетях

#ВальсируемСМишками. Мишина и Галлямов организовали флешмоб в соцсетях
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Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, после премьера новой короткой программы, поставленной на вальс Дмитрия Шостаковича, призвал болельщиков публиковать в соцсетях видео с хэштегом #ВальсируемСМишками.

«Зрители могут выкладывать что угодно. От фотографий до видео. Всё, что может касаться вальса и нашей программы.

Мы всегда советуемся с тренерским штабом по поводу программ. У нас всегда несколько вариантов. Тамара Николаевна любит скинуть какое-то видео, которое нужно посмотреть, найти что-то новенькое, когда мы едем в дороге, а потом уже на тренировке попробовать. Мы пробовали композиции на льду, просто чтобы посмотреть, начиная с раскатки, чтобы понять, подходит ли это под наш стиль, темп, тогда уже эта музыка остаётся, точный вариант, в котором мы все уверены», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Мишина и Галлямов тренируются под руководством Тамары Москвиной и Артура Минчука.

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