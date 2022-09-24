Российский фигурист Александр Самарин опроверг информацию о получении повестки из военкомата.



Накануне о мобилизации Самарина сообщили СМИ со ссылкой на слова капитана команды Paradise по синхронному фигурному катанию Анны Шкурдай.

«Хочу пожелать девочке (не помню, кто она и откуда), а также другу подруги — людям, которые запустили новость про то, что мне пришла повестка, чтобы у них был немножко покороче язык и побольше мозгов. Пусть каждый занимается своим делом. Брать информацию из группы в 200 человек — так делает даже не жёлтая пресса… Лучше зайти на фанфики и там насобирать — интереснее будет. Если вы хотите интриг, вам нужно заниматься другим делом. Все же знают, что сегодня прокаты. Люди делают не очень хорошо», — передаёт слова Самарина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.