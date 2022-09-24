Мишина и Галлямов рассказали, с кем бы посоревновались в турнире шоу-программ

Чемпионы мира 2021 года в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, с кем бы хотели посоревноваться на турнире шоу-программ, который анонсировала Федерация фигурного катания на коньках России.

«Если брать из пар, которые закончили относительно недавно и потенциально могут выступить, это Юко Кавагути и Александр Смирнов. Лично я в детстве очень наслаждался их катанием, это большие мастера, у которых богатый опыт всех элементов, и было бы интересно увидеть их на льду», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Хотелось бы увидеть номер Тамары Николаевны (Москвиной. — Прим. «Чемпионата») и с нашим тренером Артуром Минчуком. Я верю, что они могли бы сделать номер», — сказала Мишина.

Мишина и Галлямов тренируются под руководством Тамары Москвиной и Артура Минчука.