Видео: короткая программа Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной России

Российская фигуристка Камила Валиева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, исполнила короткую программу на контрольных прокатах сборной России на арене «Мегаспорт».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с короткой программой Валиевой:

Фигуристка прокомментировала свой прокат, где рассказала о готовности к сезону.

Новость по теме Камила Валиева: у меня есть травмы, поэтому нельзя падать с четверных

В сезоне-2021/2022 Валиева выиграла чемпионаты России и Европы, переписав на себя все три рекорда по набранным баллам – в короткой, произвольной и по сумме двух программ. После победы сборной России в командном турнире Игр в Пекине стало известно, что допинг-проба Валиевой, сданная полтора месяца назад, оказалась положительной. Вручение медалей фигуристам отложили до окончания расследования.