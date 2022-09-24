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Дмитрий Алиев объяснил ошибки в короткой программе на контрольных прокатах

Дмитрий Алиев объяснил ошибки в короткой программе на контрольных прокатах
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Чемпион Европы – 2020 Дмитрий Алиев прокомментировал выступление в короткой программе на контрольных прокатах фигуристов сборной России в «Мегаспорте».

«Короткая программа была исполнена не лучшим образом, все всё видели, я был удивлён. С другой стороны, понимаю, что сказался этот сбор в Новогорске положительно, — это то, что пообщался с судьями. Но я подустал, потому что три дня пытался показать свой максимум. В целом не хочу близко к сердцу этот прокат принимать, потому что у всех нас есть свои задачи.

Со здоровьем всё гораздо лучше, безусловно. Никакой речи не шло, чтобы сниматься здесь или не выступать, лишь бывали моменты здесь на тренировке и в Новогорске, когда я почувствовал боль в стопе. Дальше меня это не преследовало, так что у меня нет какого-то барьера по этому поводу», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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