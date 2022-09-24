Дмитрий Алиев объяснил ошибки в короткой программе на контрольных прокатах

Чемпион Европы – 2020 Дмитрий Алиев прокомментировал выступление в короткой программе на контрольных прокатах фигуристов сборной России в «Мегаспорте».
«Короткая программа была исполнена не лучшим образом, все всё видели, я был удивлён. С другой стороны, понимаю, что сказался этот сбор в Новогорске положительно, — это то, что пообщался с судьями. Но я подустал, потому что три дня пытался показать свой максимум. В целом не хочу близко к сердцу этот прокат принимать, потому что у всех нас есть свои задачи.
Со здоровьем всё гораздо лучше, безусловно. Никакой речи не шло, чтобы сниматься здесь или не выступать, лишь бывали моменты здесь на тренировке и в Новогорске, когда я почувствовал боль в стопе. Дальше меня это не преследовало, так что у меня нет какого-то барьера по этому поводу», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 24 сентября 2022
-
21:49
-
21:41
-
21:26
-
21:16
-
21:07
-
21:04
-
20:54
-
20:47
-
20:40
-
20:33
-
20:32
-
20:30
-
20:24
-
20:13
-
20:05
-
20:00
-
19:53
-
19:18
-
19:08
-
18:53
-
18:45
-
18:39
-
18:28
-
18:15
-
18:03
-
17:55
-
17:44
-
17:35
-
17:29
-
17:25
-
17:20
-
17:14
-
17:10
-
17:00
-
16:49