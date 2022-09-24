Евгений Семененко: в волчок на левой ноге я сейчас не сяду

Российский фигурист Евгений Семененко оценил своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».
Евгений выступал с травмой и катался без элементов ультра-си. Он исполнил тройные прыжки – тулуп и сальхов, а также двойной аксель.
«Музыку к короткой программе выбирали Алексей Николаевич и Татьяна Николаевна, мне эта музыка понравилась. Я считаю, это из классики фигурного катания. Выбор был остановлен на «Адажио Альбиони».
На данный момент здоровье позволяет всё делать. Правда, в волчок на левой ноге я сейчас не сяду. Не хочу усугубить травму, восстановление проходит по плану. Не знаю, на каких этапах Гран-при выступать буду, но мне бы хотелось что-нибудь в конце», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 24 сентября 2022
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