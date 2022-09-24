Пётр Гуменник: в «Мегаспорте» новый лёд, и все жалуются, особенно те, кто побольше

Российский фигурист Пётр Гуменник оценил своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».

Пётр ошибся при приземлении с четверного лутца, а в каскаде с четверным риттбергером исполнил только двойной тулуп.

«Я, честно говоря, рассчитывал, что сделаю лутц, а не риттбергер, но меня всё, в принципе, устраивает, потому что были сложности. В Новогорске всё хорошо делал, а тут новый лёд, и все жалуются, особенно те, кто побольше, что он трескается под ногами, проваливается, поэтому было небольшое испытание — подготовиться к новому льду. В прошлом сезоне в «Мегаспорте» был пять раз, а тут вот новый, отличается. Его только залили, он не успел сформироваться, да и бортики меньше. На тренировке прямо не вписывался совсем, но на прокатах уже подстроился», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.