Пётр Гуменник: в «Мегаспорте» новый лёд, и все жалуются, особенно те, кто побольше

Российский фигурист Пётр Гуменник оценил своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».
Пётр ошибся при приземлении с четверного лутца, а в каскаде с четверным риттбергером исполнил только двойной тулуп.
«Я, честно говоря, рассчитывал, что сделаю лутц, а не риттбергер, но меня всё, в принципе, устраивает, потому что были сложности. В Новогорске всё хорошо делал, а тут новый лёд, и все жалуются, особенно те, кто побольше, что он трескается под ногами, проваливается, поэтому было небольшое испытание — подготовиться к новому льду. В прошлом сезоне в «Мегаспорте» был пять раз, а тут вот новый, отличается. Его только залили, он не успел сформироваться, да и бортики меньше. На тренировке прямо не вписывался совсем, но на прокатах уже подстроился», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 24 сентября 2022
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