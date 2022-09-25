Вайцеховская: новую короткую программу Трусовой при всём желании шедевром не назвать

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне журналистка Елена Вайцеховская высказалась о новой короткой программе серебряного призёра Олимпийских игр – 2022 в одиночном фигурном катании Александры Трусовой, которую она представила на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Новую постановку Трусовой I Put A Spell On You шедевром при всём желании не назвать, и это не только потому, что Саша пока ещё далека от приемлемой физической формы. Будь на её месте другая фигуристка, можно было бы смело ставить в блокноте пометку: «Не запомнилась».

Было непросто отделаться от ощущения, что вице-чемпионке ОИ-2022 гораздо больше нравится всё, что происходит вокруг неё, нежели то, что она сама делает на льду», — написала Вайцеховская для RT.