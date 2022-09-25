Вайцеховская: новую короткую программу Трусовой при всём желании шедевром не назвать
Поделиться
Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне журналистка Елена Вайцеховская высказалась о новой короткой программе серебряного призёра Олимпийских игр – 2022 в одиночном фигурном катании Александры Трусовой, которую она представила на контрольных прокатах сборной России в Москве.
«Новую постановку Трусовой I Put A Spell On You шедевром при всём желании не назвать, и это не только потому, что Саша пока ещё далека от приемлемой физической формы. Будь на её месте другая фигуристка, можно было бы смело ставить в блокноте пометку: «Не запомнилась».
Было непросто отделаться от ощущения, что вице-чемпионке ОИ-2022 гораздо больше нравится всё, что происходит вокруг неё, нежели то, что она сама делает на льду», — написала Вайцеховская для RT.
Комментарии
- 25 сентября 2022
-
11:56
-
00:13
- 24 сентября 2022
-
23:59
-
22:26
-
21:49
-
21:41
-
21:26
-
21:16
-
21:07
-
21:04
-
20:54
-
20:47
-
20:40
-
20:33
-
20:32
-
20:30
-
20:24
-
20:13
-
20:05
-
20:00
-
19:53
-
19:18
-
19:08
-
18:53
-
18:45
-
18:39
-
18:28
-
18:15
-
18:03
-
17:55
-
17:44
-
17:35
-
17:29
-
17:25
-
17:20
Партнерский контент