Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Вайцеховская: новая КП Валиевой навевает параллель с программами Пападакис и Сизерона

Вайцеховская: новая КП Валиевой навевает параллель с программами Пападакис и Сизерона
Комментарии

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне журналистка Елена Вайцеховская высказалась о новой короткой программе чемпионки Европы Камилы Валиевой, которую она представила на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Новую короткую программу фигуристки, поставленную Даниилом Глейхенгаузом на музыку из фильма «Интерстеллар», наиболее преданные поклонники Камилы успели окрестить гениальной, хотя на самом деле она скорее навевает параллель с программами выдающейся танцевальной французской пары Габриэлы Пападакис – Гийома Сизерона, которых на протяжении последних лет упрекали в некоем стилевом однообразии.

Мол, что бы они ни катали и как бы ни меняли музыку, на выходе получается один и тот же танец, который повторяется из года в год. «Интерстеллар» Валиевой при более чем добротной и узнаваемой работе Глейхенгауза-постановщика действительно оставил ощущение дежавю, но причина такого эффекта на самом деле лежит на поверхности.

Заключается она, на мой взгляд, в том, что Камила – не просто фигуристка, а спортсменка, совершенно фантастически одарённая от природы. Ни у кого больше нет таких «поющих» рук, такой балетной пластичности, столь мягкой и одновременно взрывной силы мышц, лёгкости прыжка.

Всё это производит на льду такой мощный эффект, что не оставляет постановке никаких шансов выйти на первый план, как это было у Юлии Липницкой с её олимпийским «Списком Шиндлера» в Сочи или у Загитовой с «Дон Кихотом» в Пхёнчхане. Первостепенна в любой из программ сама Камила», — написал Вайцеховская для RT.

Валиеву беспощадно сломали на Олимпиаде. Мы больше никогда не увидим прежнюю Камилу? Валиеву беспощадно сломали на Олимпиаде. Мы больше никогда не увидим прежнюю Камилу?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022