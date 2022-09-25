Вайцеховская: новая КП Валиевой навевает параллель с программами Пападакис и Сизерона

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне журналистка Елена Вайцеховская высказалась о новой короткой программе чемпионки Европы Камилы Валиевой, которую она представила на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Новую короткую программу фигуристки, поставленную Даниилом Глейхенгаузом на музыку из фильма «Интерстеллар», наиболее преданные поклонники Камилы успели окрестить гениальной, хотя на самом деле она скорее навевает параллель с программами выдающейся танцевальной французской пары Габриэлы Пападакис – Гийома Сизерона, которых на протяжении последних лет упрекали в некоем стилевом однообразии.

Мол, что бы они ни катали и как бы ни меняли музыку, на выходе получается один и тот же танец, который повторяется из года в год. «Интерстеллар» Валиевой при более чем добротной и узнаваемой работе Глейхенгауза-постановщика действительно оставил ощущение дежавю, но причина такого эффекта на самом деле лежит на поверхности.

Заключается она, на мой взгляд, в том, что Камила – не просто фигуристка, а спортсменка, совершенно фантастически одарённая от природы. Ни у кого больше нет таких «поющих» рук, такой балетной пластичности, столь мягкой и одновременно взрывной силы мышц, лёгкости прыжка.

Всё это производит на льду такой мощный эффект, что не оставляет постановке никаких шансов выйти на первый план, как это было у Юлии Липницкой с её олимпийским «Списком Шиндлера» в Сочи или у Загитовой с «Дон Кихотом» в Пхёнчхане. Первостепенна в любой из программ сама Камила», — написал Вайцеховская для RT.