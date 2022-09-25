Елизавета Худайбердиева и Егор Базин оценили уровень готовности их произвольной программы

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, ответили, насколько близко к идеалу их исполнение произвольной программы, которую они представили на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Процентов на 60. Куски какие-то будем менять, смотреть, что неудобно. Всё равно произвольный танец – это такая вещь, которая анализируется, меняется на протяжении всего сезона. Где-то по чуть-чуть, накатывается», — передаёт слова Худайбердиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Надо делать больше прокатов, потому что мы, по сути, почти ничего не сделали. У себя дома мы готовились, но, не знаю почему, было тяжеловато. Поэтому то, что сейчас получилось, на данный момент это хорошо. Но это плохо относительно середины сезона, так что у нас время ещё есть будем работать», — добавил Базин.