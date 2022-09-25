Александра Трусова снялась с контрольных прокатов сборной России в Москве

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова не представит произвольную программу на контрольных прокатах сборной России, которые проходят в Москве. Спортсменка снялась с соревнований, сообщила корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной пресс-атташе сборной Ольга Ермолина.
Ранее Трусова представила свою новую короткую программу, которая поставлена под композицию Энни Леннокс «I Put A Spell On You». Александра призналась, что каталась с травмой спины.
Трусова тренируется в группе Этери Тутберидзе, откуда на сезон-2020/2021 она уходила в академию Евгения Плющенко. В произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине Трусова приземлила пять четверных прыжков, но по сумме двух программ уступила в борьбе за золотую медаль соотечественнице Анне Щербаковой.
- 25 сентября 2022
-
16:00
-
15:41
-
15:37
-
15:25
-
15:19
-
14:04
-
13:16
-
11:56
-
00:13
- 24 сентября 2022
-
23:59
-
22:26
-
21:49
-
21:41
-
21:26
-
21:16
-
21:07
-
21:04
-
20:54
-
20:47
-
20:40
-
20:33
-
20:32
-
20:30
-
20:24
-
20:13
-
20:05
-
20:00
-
19:53
-
19:18
-
19:08
-
18:53
-
18:45
-
18:39
-
18:28
-
18:15