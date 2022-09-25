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Александра Трусова снялась с контрольных прокатов сборной России в Москве

Александра Трусова снялась с контрольных прокатов сборной России в Москве
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Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова не представит произвольную программу на контрольных прокатах сборной России, которые проходят в Москве. Спортсменка снялась с соревнований, сообщила корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной пресс-атташе сборной Ольга Ермолина.

Ранее Трусова представила свою новую короткую программу, которая поставлена под композицию Энни Леннокс «I Put A Spell On You». Александра призналась, что каталась с травмой спины.

Трусова тренируется в группе Этери Тутберидзе, откуда на сезон-2020/2021 она уходила в академию Евгения Плющенко. В произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине Трусова приземлила пять четверных прыжков, но по сумме двух программ уступила в борьбе за золотую медаль соотечественнице Анне Щербаковой.

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