Миронова и Устенко исполнили произвольный танец под музыку Ханса Циммера

Завершились произвольные танцы танцевальных пар на контрольных прокатах фигуристов сборной России в Москве. Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина, спортсмены выступили под следующие музыкальные композиции:

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол — Roxane's Dance, Eastern Path от Vangelis, Nic Raine, Choir, Orchestra & Maria Bildea;

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — Sweet Dreams от Cinematic Pop, Passion Symphony;

Елизавета Пасечник и Максим Некрасов — Dark Conscience (Instrumental), Mad World от 2WEI, Tommee Profitt & Fleurie;

Софья Тютюнина и Андрей Багин — Etude No.1 Op.25 Harp, Piano Concerto No. 2, Vocalise Op.34 No.14;

Ирина Хавронина и Дарио Чиризано — Cold Song от Klaus Nomi, Concerto for Violin, Op. 8 No. 4: Allegro, Largo, Allegro от I Virtuosi Di Lugano;

Екатерина Миронова и Евгений Устенко — Paul's Dream от Hans Zimmer;

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд — Scheherazade, Op. 35, A Mercurian Summer от Angel Vivaldi.