Худайбердиева: круто, что люди вообще сравнивают популярность фигурного катания и футбола
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Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, оценила театральный антураж контрольных прокатов сборной России, которые проходят в Москве с 24 по 25 сентября.
«Наконец-то, я считаю, что это главный спорт в стране, такая красивая обёртка. Спасибо Первому каналу, что создают такую атмосферу. Это настоящее шоу, но, по сути, мы делаем всё то же самое, что и на соревнованиях. Круто, что есть такая возможность.
Что популярнее — фигурное катание или футбол? Я думаю, у каждого есть свой зритель. Круто, что существует вообще такой вопрос, значит, фигурное катание действительно популярно», — передаёт слова Худайбердиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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