Софья Муравьёва эмоционально высказалась о своём выступлении на контрольных прокатах

Российская фигуристка Софья Муравьёва, выступающая в одиночном катании, рассказала о своих эмоциях после контрольных прокатов сборной России, которые проходят в Москве.

«Недовольна прокатом, сорвала тройной аксель, остальным тоже недовольна. Я катаю Джульетту, у которой есть свои особенности — это сумасшествие, которое она сначала не понимает, но которое ей потом спасает жизнь. Сейчас будем разбираться, работать, оправдываться не хочу. Я расстроилась, потому что люблю, чтобы всё получалось и получалось сразу, но такого не бывает (плачет),», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Софья Муравьёва выигрывала бронзовую медаль на первенстве России среди юниоров. Соревнования проходили в 2021 году.