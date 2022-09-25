Этери Тутберидзе растрогала новая произвольная программа Камилы Валиевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе растрогалась после исполнения Камилой Валиевой новой произвольной программы на контрольных прокатах сборной России, которые проходят в Москве.
Программа посвящена скандальным событиям с участием Валиевой на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Она поставлена под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпуска новостей.
Напомним, тогда 15-летняя Валиева выступала в личном турнире на ОИ-2022 на фоне допинг-скандала, после того как стало известно, что её допинг-проба, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. Недавно в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) объявили, что закончили расследование по делу. 21 сентября появилась информация, что РУСАДА нашло доказательства нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой, однако в агентстве это не подтвердили.
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