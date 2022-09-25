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Этери Тутберидзе растрогала новая произвольная программа Камилы Валиевой

Этери Тутберидзе растрогала новая произвольная программа Камилы Валиевой
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе растрогалась после исполнения Камилой Валиевой новой произвольной программы на контрольных прокатах сборной России, которые проходят в Москве.

Программа посвящена скандальным событиям с участием Валиевой на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Она поставлена под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпуска новостей.

Напомним, тогда 15-летняя Валиева выступала в личном турнире на ОИ-2022 на фоне допинг-скандала, после того как стало известно, что её допинг-проба, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. Недавно в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) объявили, что закончили расследование по делу. 21 сентября появилась информация, что РУСАДА нашло доказательства нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой, однако в агентстве это не подтвердили.

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