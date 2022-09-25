Аделия Петросян: это первый выход на большую арену и во взрослых. Выступила неплохо

Российская фигуристка Аделия Петросян, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, прокомментировала выступление в произвольной программе на контрольных прокатах спортсменов сборной России на арене «Мегаспорт».
«Считаю, что выступила неплохо, так как это первый выход на большую арену и во взрослых. Рада, что смогла первый тулуп прыгнуть, риттбергер надо дорабатывать, не накатала ещё. Сегодня уже немного волновалась, потому что я ещё не накатывала этот контент, пару раз получалось, но этого недостаточно.
В первой половине программы я не вижу, не слышу, не могу говорить. У меня пустое состояние, и во второй программе я пытаюсь из него выбраться, более взбудоражена.
Кроха с четверными — смешное прозвище. Да, я маленькая ростом, но у каждого внутри свои мысли, эмоции, я не чувствовала себя крохой. Внутри я ощущаю себя человеком, который подходит своему возрасту», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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