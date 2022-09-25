Самоделкина — о контрольных прокатах: было тяжело вдвойне из-за перенесённой болезни

Фигуристка Софья Самоделкина поделилась мыслями о выступлении на контрольных прокатах, которые проходят в Москве.

«Ощущения как обычно — не очень легко. Начало сезона — всё нарабатывается, плюс я много пропустила из-за травмы, пришлось быстро нагонять. Ещё была ситуация: мы за две недели до прокатов со Светланой Владимировной очень сильно заболели. Обе лежали с температурой, горлом, поэтому было тяжело вдвойне. Рабочий прокат.

Конкретного образа у нас нет. Есть задумка, что я ангел, который спускается на землю. Ходит, изучает, радуется, в какой-то момент разочаровывается, и в конце такой всплеск эмоций, и он возвращается обратно», — передаёт слова Самоделкиной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.