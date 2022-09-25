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«Моя любимая фигуристка». Жулин — о прокате Валиевой в произвольной программе

«Моя любимая фигуристка». Жулин — о прокате Валиевой в произвольной программе
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на контрольных прокатах спортсменов сборной России на арене «Мегаспорт».

«Очень хорошая программа и очень хорошие эмоции от программы Камилы Валиевой. Видно, что она пока чуть не в форме, потому что она немного набрала. Когда она придёт в своё нормальное состояние, то там будут четверные без проблем, и тройной аксель вернётся.

Программа очень хорошая и эмоциональная. Она катается очень по-взрослому. Камила — моя любимая фигуристка, что тут скрывать», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, новая произвольная программа Камилы Валиевой посвящена допинг-скандалу на Олимпиаде-2022.

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