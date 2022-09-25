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Жулин высказался о решении Александры Трусовой сняться с произвольной программы

Жулин высказался о решении Александры Трусовой сняться с произвольной программы
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение российской фигуристки Александры Трусовой сняться с выступления в произвольной программе на контрольных прокатах спортсменов сборной России на арене «Мегаспорт».

«У Саши Трусовой травма. Очень жаль, потому что сейчас много травм. Сезон сложный. Хочу пожелать всем здоровья», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Трусова представила свою новую короткую программу, которая поставлена под композицию Энни Леннокс I Put A Spell On You. Александра призналась, что каталась с травмой спины.

Трусова тренируется в группе Этери Тутберидзе, откуда на сезон-2020/2021 она уходила в академию Евгения Плющенко. В произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине Александра приземлила пять четверных прыжков, но по сумме двух программ уступила в борьбе за золотую медаль соотечественнице, Анне Щербаковой.

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