Елизавета Туктамышева поделилась мыслями о выступлении на контрольных прокатах

Российская фигуристка, чемпионка мира в одиночном катании (Шанхай, 2015) Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от контрольных прокатов.

«Мне эта музыка сразу понравилась. Идея катать женщину, которая ослепла – вот это было более сложное: показать слепоту, контраст эмоций. Но мне эта программа безумно нравится, и, мне кажется, прекрасно её чувствую. Другим людям будет виднее.



Я перед прыжком была немножко сосредоточена, пыталась сделать тройной аксель в образе – это очень тяжело, я не смогла собрать этот прыжок. Буду работать», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Елизавета Туктамышева также становилась серебряным призёром чемпионата мира в Стокгольме (2021) и брала золото в командном соревновании ЧМ (Осака, 2021).