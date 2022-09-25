Елизавета Туктамышева поделилась мыслями о выступлении на контрольных прокатах

Российская фигуристка, чемпионка мира в одиночном катании (Шанхай, 2015) Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от контрольных прокатов.
«Мне эта музыка сразу понравилась. Идея катать женщину, которая ослепла – вот это было более сложное: показать слепоту, контраст эмоций. Но мне эта программа безумно нравится, и, мне кажется, прекрасно её чувствую. Другим людям будет виднее.
Я перед прыжком была немножко сосредоточена, пыталась сделать тройной аксель в образе – это очень тяжело, я не смогла собрать этот прыжок. Буду работать», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Елизавета Туктамышева также становилась серебряным призёром чемпионата мира в Стокгольме (2021) и брала золото в командном соревновании ЧМ (Осака, 2021).
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