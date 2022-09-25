Видео: произвольная программа Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной России
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Российская фигуристка Камила Валиева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России на арене «Мегаспорт».
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с произвольной программой Валиевой:
Отметим, новая произвольная программа Камилы Валиевой посвящена допинг-скандалу на Олимпиаде-2022.
В сезоне-2021/2022 Валиева выиграла чемпионаты России и Европы, переписав на себя все три рекорда по набранным баллам – в короткой, произвольной и по сумме двух программ. После победы сборной России в командном турнире Игр в Пекине стало известно, что допинг-проба Валиевой, сданная полтора месяца назад, оказалась положительной. Вручение медалей фигуристам отложили до окончания расследования.
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